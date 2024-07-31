В Авиалесоохране предупредили о риске лесных пожаров в Ростовской области в августе

Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В августе в Ростовской области существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Об этом предупредили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.По прогнозам ведомства, в последний месяц лета существует вероятность возникновения лесных пожаров. Это связано с жаркой, тёплой и сухой погодой, которая установилась в 47 регионах России, включая Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.Прогнозируется повышение уровня пожарной опасности на территории Южного федерального округа. Это касается всей территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей, а также северной части Астраханской области. Также ожидается повышение уровня пожарной опасности в западной и центральной частях Республики Калмыкия, центральной и восточной частях Волгоградской области и западной, северной и восточной частях Ростовской области.Отметим, что особый противопожарный режим действует в 61 субъекте Российской Федерации, включая Ростовскую область.Прогноз рисков не означает, что обязательно произойдут чрезвычайные ситуации, связанные с лесными пожарами. Вероятность возникновения пожаров зависит не только от погодных условий, но и от того, насколько люди соблюдают правила пожарной безопасности.Напомним, что в начале июля в Тарасовском районе, на окраине хутора Еляна, произошёл крупный лесной пожар. Из-за жаркой погоды загорелась сухая растительность, а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Пламя перекинулось на территорию Митякинского участкового лесничества, охватив более 14 гектаров площади.