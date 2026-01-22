Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области наряды ДПС усилят патрулирование из-за сильного снегопада. Специальные меры вводятся в связи с плохими погодными условиями 23 января.Согласно прогнозам метеорологов, на территории Ростовской области ожидаются обильные осадки в виде снега, ухудшение видимости и осложнение дорожной обстановки.Из-за этого сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут организованы дополнительные экипажи ДПС. Правоохранители будут оказывать помощь участникам дорожного движения, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.Автовладельцам рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если без передвижения на машине не обойтись, то необходимо соблюдать скоростной режим, сохранять безопасную дистанцию, избегать резких маневров с торможениями, использовать зимние шины, проверить техническое состояние автомобиля, а также быть особенно внимательными при проезде мостов, путепроводов и спусков.А пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода.