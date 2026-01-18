Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ДПС усилила патрулирование на Крещение

В Ростовской области ДПС усилила патрулирование на Крещение
В Ростовской области ДПС усилила патрулирование на Крещение. Народная традиция проходит 18 и 19 января.

Меры приняты для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения противоправных действий в период проведения мероприятия.

В регионе задействовано свыше 90 экипажей. Наряды ГИБДД будут нести службу вблизи мест массового пребывания людей, подъездных путей к водоемам и храмам.

В Ростовской области крещенские купания пройдут на территории 55 водоемов. В Ростове-на-Дону мероприятия состоятся на 8 водоемах на территории 19 храмов. Для обеспечения безопасности в донской столице задействованы 50 экипажей ДПС.

Автовладельцам Ростовской области рекомендуется соблюдать ПДД, учитывать возможные временные ограничения, а также следовать указаниям сотрудников полиции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.