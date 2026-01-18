Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области ДПС усилила патрулирование на Крещение. Народная традиция проходит 18 и 19 января.Меры приняты для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения противоправных действий в период проведения мероприятия.В регионе задействовано свыше 90 экипажей. Наряды ГИБДД будут нести службу вблизи мест массового пребывания людей, подъездных путей к водоемам и храмам.В Ростовской области крещенские купания пройдут на территории 55 водоемов. В Ростове-на-Дону мероприятия состоятся на 8 водоемах на территории 19 храмов. Для обеспечения безопасности в донской столице задействованы 50 экипажей ДПС.Автовладельцам Ростовской области рекомендуется соблюдать ПДД, учитывать возможные временные ограничения, а также следовать указаниям сотрудников полиции.