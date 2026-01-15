Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области из-за адской метели наряды ДПС усилили патрулирование. Лютый снегопад накрыл донской регион 15 января.Днем в донской столице выпали обильные осадки. Снежная пелена ограничила видимость для пешеходов и водителей. Из-за стихии стали образовываться адские пробки на проезжей части. Так, в вечерний час пик в Ростове загруженность пробки достигла отметки 10 баллов. На заснеженном асфальте транспорт стало заносить. Например, в хуторе Гузиново Неклиновского района из-за сильного снегопада маршрутка съехала в кювет. В аварии пострадало двое пассажиров 50 и 57 лет.Отметим, что метеорологи обещают сильные осадки в регионе до 19 января. На дорогах будет наблюдаться гололедица, а также снежные заносы. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.Из-за сложных погодных условий Госавтоинспекция по региону усилила патрулирование на дорогах. Правоохранители осуществляют контроль за дорожной обстановкой и оказывают помощь участникам дорожного движения.Водителям рекомендуют быть предельно внимательными за рулем, выбирать безопасную скорость с дистанцией, а также избегать резких маневров.