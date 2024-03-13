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В Ростовской области найден живым пропавший 74-летний Виктор Дмитриев

В Ростовской области найден живым пропавший 74-летний Виктор Дмитриев
В Ростовской области найден живым пропавший 74-летний Виктор Дмитриев. О том, где находился пожилой человек, не было известно больше суток.

Пенсионер – уроженец поселка Ольгинского, рядом с хутором Махин Аксайского района. Он покинул дом 11 марта. В тот день дедушка ушел в неизвестном направлении и пропал без вести. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам.

О том, что пенсионера нашли живым, стало известно 12 марта. Где все это время пропадал местный житель, не сообщается.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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