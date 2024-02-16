В Ростовской области на выходных ожидается морозная погода

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Прогноз синоптиков на выходные в Ростовской области говорит о пасмурной погоде и морозах. Информацию об этом сообщили в ростовском Гидрометцентре.Утром 17 февраля температура воздуха опустится до -3...-5 градусов. В течение дня ожидается повышение столбиков термометров до -3…0 градусов. Ночью прогнозируется дальнейшее похолодание до -5 градусов.На следующий день, 18 февраля, воздух прогреется до +1 градуса. Однако ближе к вечеру в Донской регион вернутся морозы до -1 градуса. Кроме того, в течение суток прогнозируется незначительное выпадение осадков в виде снега.В эти дни скорость ветра не превысит шести метров в секунду.Непогода уже обрушилась в прошлые выходные на север Ростовской области. Ледяной дождь и сильный ветер сорвали провода и повалили деревья, оставив без электричества несколько городов и районов области. Коммунальные службы и энергетики до сих пор ликвидируют последствия стихии.