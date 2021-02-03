В Ростове-на-Дону в выходные ожидаются похолодание и дождь

В донской столице в выходные ожидаются похолодание до -6 градусов и дождь. Об этом сообщили в гидрометцентре.6 февраля температура воздуха днем составит -3 градуса, ночью — до -6. Сила восточного ветра достигнет пяти метров в секунду.7 февраля состояние погоды практически не изменится. Столбики термометров покажут -2 в дневное время и до -6 градусов - в ночное. Порывы ветра в этот день будут достигать 11 метров в секунду.Кроме того, все выходные сохранится небольшая облачность с кратковременным дождем.