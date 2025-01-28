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В Ростовской области на трассе М-4 спасли козленка

В Ростовской области на трассе М-4 спасли козленка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» был спасен серый козленок. Об этом 27 января сообщили в социальных сетях объединенной системы сбора платы.

Козленок бегал по дороге. Его с трудом поймал аварийный комиссар. Животное доставили в ближайший пункт взимания платы.

Сотрудники предположили, что козленок мог сбежать с фермы, расположенной неподалеку от трассы М-4 «Дон». После проверки их догадки подтвердились: хозяин сразу же узнал своего питомца.
Фото: объединенная система сбора платы.
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