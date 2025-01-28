В Ростовской области на трассе М-4 спасли козленка

Фото: объединенная система сбора платы.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» был спасен серый козленок. Об этом 27 января сообщили в социальных сетях объединенной системы сбора платы.Козленок бегал по дороге. Его с трудом поймал аварийный комиссар. Животное доставили в ближайший пункт взимания платы.Сотрудники предположили, что козленок мог сбежать с фермы, расположенной неподалеку от трассы М-4 «Дон». После проверки их догадки подтвердились: хозяин сразу же узнал своего питомца.