Фото: соцсети парк "Лога"

В Ростовской области в парке «Лога» родился валлийский козленок. Информацию об этом сообщило руководство парка в соцсетях 29 марта.У пары валлийских коз появился малыш. Козленок поселился в одном вольере с родителями, имеет отменный аппетит и хорошо себя чувствует.Валлийские козы – древнейшая европейская порода. Их выводят в горной местности Швейцарии. Животные имеют необычный окрас: передняя часть туловища и передние ноги чёрного цвета, задняя часть туловища и задние ноги – снежно-белого. Средняя продолжительность жизни – 14 лет.Напомним, что ранее в парке «Лога» у пары камерунских овец тоже родился ягненок.