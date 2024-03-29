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В парке «Лога» родился валлийский козленок

В парке «Лога» родился валлийский козленок
В Ростовской области в парке «Лога» родился валлийский козленок. Информацию об этом сообщило руководство парка в соцсетях 29 марта.

У пары валлийских коз появился малыш. Козленок поселился в одном вольере с родителями, имеет отменный аппетит и хорошо себя чувствует.

Валлийские козы – древнейшая европейская порода. Их выводят в горной местности Швейцарии. Животные имеют необычный окрас: передняя часть туловища и передние ноги чёрного цвета, задняя часть туловища и задние ноги – снежно-белого. Средняя продолжительность жизни – 14 лет.

Напомним, что ранее в парке «Лога» у пары камерунских овец тоже родился ягненок.
Фото: соцсети парк "Лога"
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