В Ростовской области спасли козленка, упавшего в глубокий колодец

Фото: Поисково-спасательная служба во внутренних водах РО.

В Ростовской области козленок упал в колодец. Инцидент случился в поселке Веселом одноименного района днем 26 июля.Одна из жительниц улицы Красноармейской выпустила козлят погулять. Когда женщина увидела, что один из них исчез, тут же бросилась на поиски. Пропажа вскоре обнаружилась по жалобному блеянию. Парнокопытный оказался на дне 10-метрового колодца.Достать из ледяной воды животное самостоятельно хозяйка не смогла. Она вызвала спасателей, которые спустились в колодец по лестнице. Специалисты передали продрогшего рогатого женщине.- Козленок просидел в холодной воде полчаса, но, к счастью, остался цел и не захлебнулся при падении, - рассказала помощник руководителя поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.