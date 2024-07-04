В Ростовском-на-Дону зоопарке у пары пакистанских коз родился козленок

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке у пары пакистанских коз родился козленок. Об этом 4 июня сообщили сотрудники зоосада в соцсетях.Пополнение случилось в семействе коз Камори — у Артема и Голубоглазки. При рождении у малыша были растянуты связки нижних суставов. Козленок не мог без помощи встать на ножки. Из-за этого зоологи наложили ему лангеты.Уже через некоторое время козленок пошел на поправку. Теперь посмотреть на животное смогут посетители.Камори — порода коз, обитающая в провинции Синд в Пакистане. Их продолжительность жизни — около 12-15 лет. Беременность длится около 146-157 дней, козлят в окоте, как правило, — двое или трое.