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В Ростовском-на-Дону зоопарке у пары пакистанских коз родился козленок

В Ростовском-на-Дону зоопарке у пары пакистанских коз родился козленок
В Ростовском зоопарке у пары пакистанских коз родился козленок. Об этом 4 июня сообщили сотрудники зоосада в соцсетях.

Пополнение случилось в семействе коз Камори — у Артема и Голубоглазки. При рождении у малыша были растянуты связки нижних суставов. Козленок не мог без помощи встать на ножки. Из-за этого зоологи наложили ему лангеты.

Уже через некоторое время козленок пошел на поправку. Теперь посмотреть на животное смогут посетители.

Камори — порода коз, обитающая в провинции Синд в Пакистане. Их продолжительность жизни — около 12-15 лет. Беременность длится около 146-157 дней, козлят в окоте, как правило, — двое или трое.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
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