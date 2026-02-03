В Ростовской области на продажу выставили горнодобывающие предприятия

Фото: Авито

Два крупных объявления о продаже горнодобывающих предприятий появились на популярном сайте объявлений в Ростовской области. Первый лот, расположенный в поселке Углеродовском Красносулинского района, представляет собой действующее предприятие по производству щебня.Продавец оценивает комплекс в 400 миллионов рублей, подчеркивая наличие лицензии, действующей до 2031 года, и балансовые запасы высокопрочного песчаника в объеме 21 миллиона кубометров. Производительность предприятия достигает миллиона тонн готовой продукции в год, отгрузка возможна как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.В объявлении также отмечается укомплектованность штатом и наличие базового набора техники, а также отсутствие долгов у предприятия.Второй карьер, выставленный на продажу за 220 миллионов рублей, находится в Константиновском районе области. Речь идет о действующем карьере по добыче кварцевого песка с высоким содержанием кремния.Продавец заявляет о ежемесячной выручке в 300 тысяч рублей и прибыли в 100 тысяч рублей. Потенциальным покупателям предлагается возможность добывать кварцевый песок для производства стекла, керамики и других стройматериалов, а также кремний – для создания полупроводников и солнечных батарей.