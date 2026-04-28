В Ростовской области начнется цветение аллергенных злаков в мае

В Ростовской области в мае начнется цветение аллергенных злаков. Об этом свидетельствуют данные специалистов.В донском регионе цветение злаков обычно начинается в мае, а пик активности приходится на июнь-июль. К злаковым культурам относятся тимофеевка, овсяница луговая, райграс, лисохвост, костёр.Пыльца злаковых трав содержит специфические белки-аллергены. Они могут провоцировать иммунную реакцию у предрасположенных людей.В качестве симптомов у аллергиков могут проявляться покраснение и зуд глаз, насморк, слезотечение, кожный зуд и заложенность носа. В такие моменты врачи рекомендуют аллергикам ограничить прогулки в сухую и ветреную погоду.