В Ростовской области на 42% вырос спрос на сельский туризм

В Ростовской области вырос спрос на сельский туризм. Об этом сообщает Donday со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Ольгу Чернобаеву и начальника управления развития туризма и межрегиональных связей Ольгу Сторожеву.В 2025 году жители проявляли большой интерес к такому роду развлечений. Согласно данным на 2023-2024 годы, турпоток составлял около 7 тысяч человек, а в 2025 году он вырос до 10 тысяч (42%).Но развлечение это не из дешевых. За период с 2022 по 2025 годы восемь проектов агротуризма получили грант на сумму порядка 70 миллионов рублей. Пять из них направлены на развитие виноделия, и три – на развитие органической продукции, молочной продукции и разведение домашней птицы.