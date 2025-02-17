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У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проходят обыски

У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проходят обыски
У советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова проходят обыски 17 февраля. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на источник.

Предположительно, обыски могут быть связаны с уголовным делом в отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

Статус Виктора Гончарова пока не определен.

Он родился в городе Константиновске Ростовской области. В 1983 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт по специальности «Инженер-механик».

С 2010 по 2013 годы Виктор Гончаров занимал должность заместителя губернатора Ростовской области. С 2014 по 2016 годы он руководил АО «Региональная корпорация развития». 6 декабря 2016 года вновь был назначен на должность заместителя губернатора. В период с 2017 по 2020 годы он также занимал пост атамана Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». С сентября 2023 года является председателем Совета директоров Региональной корпорации развития.
Фото: Правительство Ростовской области
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