Спрос на советские елочные игрушки в донской столице вырос в 2,5 раза

Фото: нейросеть

Уже второй год мода на советские елочные украшения набирает обороты. Ростовчане не прошли мимо этого тренда и массово скупают игрушки из СССР на "блошках" или ищут их на антресолях бабушек. Некоторые вешают на елку бумажные фонарики и гирлянду. Специалисты Авито Товаров рассказали Donday, какие новогодние украшения пользуются популярностью у ростовчан.По данным аналитиков, продажи советских ёлочных игрушек выросли в 2,5 раза. Их средняя цена составляет около тысячи рублей. Еще большей популярностью пользуются игрушки ручной работы, их средняя цена составляет 1 500 рублей.Продажи украшений из стекла выросли на 67%, а средняя цена составила 2 500 рублей. Продажи ёлочных шаров выросли на 59%. Продажи гирлянд выросли на 62%, они в среднем стоили 800 рублей. А звезды на макушку ёлки стали покупать чаще на 33%, в среднем за 3 500 рублей.Также в Ростове вырос в два раза спрос на искусственные елки, средняя цена на которые составляет 5 500 рублей. Также вырос в 2,5 раза спрос и на елочные венки. Средняя цена – 800 рублей.За последний месяц в донской столице вырос спрос на 25% на новогодний декор. Услуги флористов выросли на 54%. Особенной популярностью пользуются композиции из еловых веток и шишек.