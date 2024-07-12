В Ростовской области осудили мужчину, напавшего на приятеля с ножом

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Морозовский районный суд Ростовской области осудил мужчину, напавшего на приятеля с ножом. ЧП случилось 19 ноября 2023 года.Ильяс Хисамутдинов и его знакомый выпивали на кухне. Во время застолья между ними начался спор. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. Ильяс, взяв нож, напал на своего знакомого и нанес ему множество ударов. Пострадавшего пришлось госпитализировать.Полицейские задержали Ильяса. Он признал свою вину. Мужчина возместил ущерб потерпевшему.Приговором суда Ильяс Хисамутдинов был признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года.В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что приговор в законную силу не вступил.