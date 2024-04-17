В Ростовской области мужчина до смерти избил 52-летнюю сожительницу

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В Шолоховском районе Ростовской области мужчина до смерти избил 52-летнюю сожительницу. Происшествие случилось 10 апреля в хуторе Рубеженсоком.По версии следствия, в тот день 48-летний местных житель будучи пьяным поссорился со своей возлюбленной. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. В порыве злости мужчина стал избивать сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.Полицейские задержали злоумышленника. Он обвиняется по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.