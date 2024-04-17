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В Ростовской области мужчина до смерти избил 52-летнюю сожительницу

В Ростовской области мужчина до смерти избил 52-летнюю сожительницу
В Шолоховском районе Ростовской области мужчина до смерти избил 52-летнюю сожительницу. Происшествие случилось 10 апреля в хуторе Рубеженсоком.

По версии следствия, в тот день 48-летний местных житель будучи пьяным поссорился со своей возлюбленной. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт. В порыве злости мужчина стал избивать сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.

Полицейские задержали злоумышленника. Он обвиняется по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Ростов ру
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