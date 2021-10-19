В Новошахтинске мужчина до смерти избил 40-летнюю сожительницу

В Новошахтинске 44-летний мужчина до смерти избил сожительницу. Трагедия случилась 19 октября.По версии следствия, уроженец Набережных Челнов Республики Татарстан жил у 40-летней женщины в Новошахтинске. В тот день между ними произошла ссора. Пара перешла на крики, а когда слов стало недостаточно, в ход пошли кулаки. Мужчина набросился на хозяйку квартиры и стал избивать. Когда женщина упала, он продолжил наносить удары ногами.Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки, но не смогли спасти. На следующий день, 20 октября, женщина скончалась в медучреждении.Подозреваемого вскоре задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.