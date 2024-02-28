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В Ростовской области под суд пойдет 33-летний мужчина до смерти избивший сожительницу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В декабре 2023 года в хуторе Николаево-Отрадное мужчина выпивал вместе со своей возлюбленной. Через время между ними разгорелся конфликт. Дончанин вышел из себя и набросился на сожительницу с кулаками. Он нанес ей множественные удары руками и ногами, а затем стал избивать ее деревянной палкой по голове и туловищу. Женщину с серьезными телесными повреждениями доставили в больницу. Однако врачи не смогли ее спасти, она скончалась в медучреждении.В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что в ходе допроса мужчина полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.