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В Ростовской области медики выявили 649 новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области медики выявили 649 новых зараженных коронавирусом
За сутки в Ростовской области еще 649 жителей подхватили коронавирус. Такие данные сообщает правительство донского региона на 11 декабря.

Большинство новых инфицированных составили люди от 18 до 45 лет. Это 39,3% от числа заболевших. Еще 31,7% - зараженные от 46 до 65 лет; 14,2% - пожилые люди от 66 до 79 лет; 5,1% - пациенты старше 80 лет. Меньше всего случаев коронавируса за сутки было выявлено среди детей - 9,7%.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 182 713 человек.

По данным медиков, эпидемиологическая обстановка в регионе держится на стабильном уровне, хоть ежедневно специалисты регистрируют по шесть сотен новых инфицированных. Избавиться от инфекции, по мнению медиков, можно благодаря вакцинации. Прививки в Ростовской области сделали уже более миллиона человек.
Фото: РостовРу
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