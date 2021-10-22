Более 600 зараженных коронавирусом за сутки выявили в Ростовской области

В Ростовской области зафиксировали новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за минувшие сутки. По данным правительства донского региона на 25 октября, опасный вирус подхватили 606 человек.Большинство новых заболевших - люди от 18 до 45 лет. Они составляют 32,1% из общего числа новых заболевших. Еще 29,9% - это пациенты от 46 до 65 лет; 15,2% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 4% - пожилые люди старше 80 лет; еще 18,8% новых зараженных - дети.Всего в Ростовской области с начала пандемии коронавирус выявили у 152 382 человек. Не становится меньше и число умерших от опасного вируса. За сутки от COVID-19 умерли 33 человека, увеличив общее количество жертв до 7 555 человек.