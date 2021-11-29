В Ростовской области еще 650 человек подхватили коронавирус

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В Ростовской области еще 650 жителей заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает донское правительство.По данным на 1 декабря, снова большинство заболевших - люди от 18 до 45 лет. Они составили более 36% всего количества заболевших коронавирусом за сутки. Еще 34,3% - пациенты от 46 до 65 лет; 15,4% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,8% - пожилые люди старше 80 лет; еще 8,9% новых зараженных составили дети.Всего с начала пандемии коронавирус выявили более чем у 176 тысяч человек. Большинство уже победили заболевание и вакцинируются. На сегодняшний день прививку сделали более миллиона человек. Еще на днях в регион поставили еще 2,5 миллиона доз вакцины.