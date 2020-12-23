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В Ростовской области коронавирусом заразились еще 388 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 388 человек
С начала пандемии до 25 декабря COVID-19 подхватили 49 318 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 388 человек.

Большинство из них - люди от 46 до 65 лет (144 человека, или 37,1%). Среди молодежи от 18 до 45 лет заболели 108 дончан, что составляет 27,8% от общего количества. Медики выявили инфекцию у 80 человек в возрасте от 66 до 79 лет (20,6%). Борьбу с вирусом начали 22 пожилых жителя Ростовской области (5,7%) и 34 несовершеннолетних (8,8%).

По информации правительства региона, увеличилось и число умерших от COVID-19. За сутки инфекция унесла жизни еще 26 человек. Всего за период пандемии от коронавируса скончались 1 937 дончан.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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