В Ростовской области коронавирусом заболели еще 296 человек
В Ростовской области ежедневное число инфицированных COVID-19 приблизилось к 300. За сутки с 7 по 8 июля медики выявили 296 случаев заражения.
Прирост заболевших стремительно увеличивается еще с середины июня. За три недели он вырос почти в два раза - по данным на 18 июня, в день вирус обнаружили у 156 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 101 467 жителей региона.
В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в области ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. В их числе - студенты, чиновники, медики и сотрудники, часто работающие с людьми. В страхе остаться без работы горожане бросились вакцинироваться, однако сейчас это сделать непросто. И без того длинные очереди в прививочные кабинеты стали практически бесконечными, а компонентов вакцин то и дело не хватает.