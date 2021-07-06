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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 296 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 296 человек
В Ростовской области ежедневное число инфицированных COVID-19 приблизилось к 300. За сутки с 7 по 8 июля медики выявили 296 случаев заражения.

Прирост заболевших стремительно увеличивается еще с середины июня. За три недели он вырос почти в два раза - по данным на 18 июня, в день вирус обнаружили у 156 человек. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 101 467 жителей региона.

В связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в области ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан. В их числе - студенты, чиновники, медики и сотрудники, часто работающие с людьми. В страхе остаться без работы горожане бросились вакцинироваться, однако сейчас это сделать непросто. И без того длинные очереди в прививочные кабинеты стали практически бесконечными, а компонентов вакцин то и дело не хватает.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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