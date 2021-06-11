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За сутки медики выявили 155 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области

За сутки медики выявили 155 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 155 человек. По данным на 15 июня, почти половина новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории диагноз подтвердился у 45,6%. На втором месте по числу зараженных оказались дончане от 46 до 65 лет - 27,1%. Положительные результаты тестов на COVID-19 также получили 11,6% пенсионеров от 66 до 79 лет и 4,5% - старше 80 лет. Среди детей врачи выявили 11% инфицированных коронавирусом.

За период пандемии на территории донского региона опасным вирусом заболели 96 557 человек. Из них 4 574 пациента ковидных госпиталей не смогли побороть болезнь. По информации областного правительства, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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