В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще трех человек

В Ростовской области коронавирус отнял жизни еще трех человек. Об этом сообщили в правительстве региона. Общее количество жертв достигло 4 121 человека.По данным Роспотребнадзора на 8 мая, среди новых погибших - одна женщина и два мужчины. Первой было 73 года, остальным - 68 и 79 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Напомним, для того чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать ряд профилактических мер: чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, носить медицинские маски в общественных местах и другие. При малейших проявлениях симптомов болезни сразу же обращаться к врачу.