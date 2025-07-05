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К поискам без вести пропавшей пенсионерке из Ростовской области подключились волонтеры

К поискам без вести пропавшей пенсионерке из Ростовской области подключились волонтеры
К поискам без вести пропавшей пенсионерке из Ростовской области подключились волонтеры. О местонахождении 70-летний Ирины Карловой ничего неизвестно больше суток.

По информации от семьи, пенсионерка с супругом прибыли на дачный участок 4 июля в село Самбек. Вскоре после этого женщина исчезла.

Родственники организовали самостоятельные поиски, однако из-за деменции у Ирины, стало ясно, что необходима профессиональная помощь. Впоследствии они обратились в полицию и к добровольцам. Волонтеры обращаются к водителям, проезжавшим по трассам Ростов-Таганрог и Таганрог-Матвеев Курган в день пропажи пожилой женщины, с просьбой просмотреть записи видеорегистраторов и поделиться ими с поисковой группой.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей, пожалуйста, свяжитесь по телефонам: 8-800-700-54-52 (горячая линия "ЛизаАлерт") или 8-989-614-41-11 (Ольга, представитель семьи).
Фото: Соцсети
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