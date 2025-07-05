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В Таганроге объявили воздушную опасность

В Таганроге объявили воздушную опасность
В Таганроге объявили воздушную опасность 5 июля около 20:00. Информирует глава города Светлана Камбулова.

По данным главы города, работает противовоздушная оборона.

Рекомендовано зайти в помещения и держаться по-дальше от окон.
Фото: DonDay
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