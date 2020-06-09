Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 59

В Ростовской области продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки от COVID-19 умерли пять человек. Таким образом, число жертв достигло 59 человек.По информации правительства, от болезни скончались 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринологической систем, 78-летняя дончанка с сердечно-сосудистым заболеванием, 51-летний мужчина с эндокринным заболеванием, 42-летний житель области с хроническим неврологическим заболеванием, а также 84-летний пациент с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 220 жителей региона. Общее число инфицированных достигло 6 954 человек.