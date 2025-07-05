В Ростовской области ликвидировали крупный пожар в складском помещении

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Аксайском районе 5 июля в поселке Опытном на складе, где хранилась безалкогольная продукция случилось ЧП: произошел крупный пожар.Рано утром на Промышленной улице загорелись складские помещения с напитками. Случайные свидетели немедленно сообщили о случившемся в экстренные службы.Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС вынесли из зоны возгорания шесть газовых баллонов, что позволило избежать взрыва и дальнейшего распространения пламени.Как сообщили в региональном управлении МЧС, для ликвидации огня, охватившего площадь в 100 квадратных метров, потребовалось 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.