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В Ростовской области ликвидировали крупный пожар в складском помещении

В Ростовской области ликвидировали крупный пожар в складском помещении
В Аксайском районе 5 июля в поселке Опытном на складе, где хранилась безалкогольная продукция случилось ЧП: произошел крупный пожар.

Рано утром на Промышленной улице загорелись складские помещения с напитками. Случайные свидетели немедленно сообщили о случившемся в экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС вынесли из зоны возгорания шесть газовых баллонов, что позволило избежать взрыва и дальнейшего распространения пламени.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, для ликвидации огня, охватившего площадь в 100 квадратных метров, потребовалось 40 спасателей и 11 единиц специальной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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