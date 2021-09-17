В Ростовской области коронавирус подхватили еще 468 человек

В Ростовской области ежедневно выявляют сотни новых случаев инфицирования COVID-19. За сутки с 19 по 20 сентября в числе заболевших оказались еще 468 человек.Первую строчку по количеству новых зараженных по-прежнему занимает молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 35,9%. Немного меньше людей с подтвержденным диагнозом оказалось среди жителей региона от 46 до 65 лет (28,6%).Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 16% инфицированных. Также пациентами с коронавирусом стали пожилые люди старше 80 лет (3,9%). COVID-19 выявили и у детей. Вирус подхватили 15,6% несовершеннолетних.С начала пандемии число инфицированных достигло 133 830 человек. Из них 6 535 умерли от тяжелых последствий. По информации регионального правительства, 28 из них скончались за минувшие сутки.