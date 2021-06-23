В Ростовской области пациентами с коронавирусом стали еще 190 человек

В Ростовской области растет число новых инфицированных COVID-19. За сутки с 24 по 25 июня диагноз подтвердился у 190 человек - рекордное количество за последний месяц.По информации регионального правительства, большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет (36,3%) и люди от 46 до 65 лет (37,4%). Немного меньше инфицированных оказалось среди пенсионеров от 66 до 79 лет. В этой возрастной категории вирус подхватили 14,8%. Меньше всего зараженных выявили среди несовершеннолетних (8,4%) и пожилых дончан старше 80 лет (3,1%).Аналогичная ситуация наблюдается и по всей стране. За минувшие сутки COVID-19 заразились 20 393 человека - в два раза больше, чем месяц назад. Всего в России выявили 5 409 088 случаев инфицирования COVID-19. Из них 98 244 - жители донского региона.