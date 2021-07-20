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В Ростовской области количество зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч

Ещё 365 случаев заражения COVID-19 выявили в Ростовской области. Об этом рассказали на сайте правительства области.

Коронавирус продолжает поражать жителей Дона. Напомним, две недели назад ежедневный прирост инфицированных перешёл порог 300 человек в день. Несмотря на введённые ограничения, распространение вируса только увеличивается.

В группе риска - в первую очередь молодые люди в возрастной группе от 18 до 45 лет. Они составляют около 45% от общего числа инфицированных. Почти треть заразившихся - граждане от 46 до 65 лет. Меньше всего заражаются дети, их около 8,5%, и люди старше 80 лет, их всего примерно 4%.

В связи с этим темпы вакцинации тоже растут. За прошедшие сутки 15 480 человек ввели первую дозу вакцины, а ещё 12 763 жителя области полностью завершили вакцинацию. Всего на Дону ввел две дозы прививки уже 624 591 человек.

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