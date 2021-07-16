Ещё 346 жителей Ростовской области заразились коронавирусом. Об этом сообщили на сайте правительства донского региона 20 июля.Коронавирус продолжает терроризировать жителей Дона. Причём всё чаще заболевают молодые люди. Как сообщают специалисты, больше половины всех заразившихся находятся в возрастной группе от 18 до 45 лет. Больше четверти инфицированных, 27% от общего числа, это люди в возрасте от 46 до 65 лет. А на оставшиеся чуть больше 20% приходятся дети и пенсионеры.Также продолжается и вакцинация. За прошедшие сутки первую дозу прививки получили 13 514 человек, полную вакцинацию прошли - 11 559 жителей Ростовской области. Всего с начала пандемии в донском регионе вакцинировались уже 597 891 гражданин.За всё время в Ростовской области заразились уже больше 105 тысяч человек. Не смогли побороть болезнь больше 4 969 жителей донского региона.