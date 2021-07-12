Коронавирус обнаружили ещё у 318 жителей Ростовской области
За сутки с 13 по 14 июля коронавирус обнаружили ещё у 318 жителей Ростовской области. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
Как утверждают специалисты, чаще всего заражаются молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, больше 45%. Почти 30% заболевших жители Дона в возрастной группе от 46 до 65 лет. Люди постарше и дети составляют примерно по 10% из числа инфицированных.
В то же время ростовчане и жители области продолжают прививаться. Первую дозу прививки уже ввели 844 820 человек, в том числе почти 9 тысяч жителей региона за последние сутки.
Напомним, что не так давно главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв заявил о возможности заболевания после вакцинации. По его словам такие случаи есть. Чаще всего это люди, которые не получили вторую дозу прививки. Однако даже они переносят вирус только в лёгкой или средней форме.
Всего за весь период пандемии в Ростовской области выявили больше 103 тысяч человек. Из них смогли побороть опасную инфекцию только 92 144 жителя области. Скончались 4 878 инфицированных. Остальные продолжают лечение в стационарах или находятся на домашнем карантине.