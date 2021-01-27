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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области перестал снижаться

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области перестал снижаться
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 перестал снижаться. За сутки с 28 по 29 января этот показатель остался неизменным и составил 0,98. Это значение показывает, сколько здоровых человек может заразить один заболевший до самоизоляции.

Показатель инфицированных вырос на девять единиц и стал равен 1 498 на 100 тысяч жителей региона. Увеличилось и количество пациентов с коронавирусом. За прошедшие 24 часа медики выявили 377 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 62 945 человек, из которых 2 606 не смогли побороть инфекцию. По информации правительства области, все скончавшиеся страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. За минувшие сутки не стало 11 мужчин в возрасте от 54 до 79 лет и девяти женщин от 47 до 91 года.

Большинство умерших - люди пенсионного возраста, так как их иммунная система больше ослаблена, чем у молодых дончан.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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