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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться
В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 14 октября показатель на 100 тысяч жителей Ростовской области составил 560,6. Коэффициент распространения вируса упал до 1,05.

Несмотря на то, что уровень заболеваемости в донском регионе снижается с 7 октября, за прошедшую неделю число ежедневно заражающихся человек увеличилось почти на 10%. За последние 24 часа на Дону коронавирус выявили у 280 человек. Всего за период пандемии зафиксировали 25 445 случаев инфицирования.

Не уменьшается и число смертей от опасного вируса. За минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек: шесть женщин в возрасте от 56 до 92 лет и трое мужчин от 71 до 78 лет. Всего жертвами COVID-19 стали 614 дончан.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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