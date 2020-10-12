Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться

В Ростовской области снова снизился коэффициент распространения COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 14 октября показатель на 100 тысяч жителей Ростовской области составил 560,6. Коэффициент распространения вируса упал до 1,05.Несмотря на то, что уровень заболеваемости в донском регионе снижается с 7 октября, за прошедшую неделю число ежедневно заражающихся человек увеличилось почти на 10%. За последние 24 часа на Дону коронавирус выявили у 280 человек. Всего за период пандемии зафиксировали 25 445 случаев инфицирования.Не уменьшается и число смертей от опасного вируса. За минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек: шесть женщин в возрасте от 56 до 92 лет и трое мужчин от 71 до 78 лет. Всего жертвами COVID-19 стали 614 дончан.