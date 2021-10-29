В Ростовской области коэффициент COVID-19 достиг 1,04

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В Ростовской области коэффициент распространения инфекции держится на уровне более единицы. 31 октября он достиг отметки 1,04.За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 629 человек, а общее число достигло 156 082.Увеличилось и число случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки коронавирус унес жизни 33 человек. Самому молодому умершему было всего 35 лет.Показатель заболеваемости опасной инфекцией достиг 3 717 на 100 тысяч населения. Обстановка в регионе остается напряженной. Власти ввели с 28 октября ряд ограничений. С 1 ноября в области будут закрыты все заведения общепита.