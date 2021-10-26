В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,05

В Ростовской области снова начал расти коэффициент распространения коронавируса. По данным на 28 октября, он равен 1,05.Вместе с тем в первый день локдауна в регионе зафиксировали очередной антирекорд по числу инфицированных. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 618 человек, а общее число достигло 154 208.Увеличилось и число случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки коронавирус унес жизни 31 человека в возрасте от 42 до 90 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился на 16 единиц. Он равен 3 670 на 100 тысяч населения, сообщили в региональном правительстве.