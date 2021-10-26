Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,05

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,05
В Ростовской области снова начал расти коэффициент распространения коронавируса. По данным на 28 октября, он равен 1,05.

Вместе с тем в первый день локдауна в регионе зафиксировали очередной антирекорд по числу инфицированных. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 618 человек, а общее число достигло 154 208.

Увеличилось и число случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19. За сутки коронавирус унес жизни 31 человека в возрасте от 42 до 90 лет. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.

Показатель заболеваемости опасной инфекцией увеличился на 16 единиц. Он равен 3 670 на 100 тысяч населения, сообщили в региональном правительстве.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.