В Ростовской области отменили бесплатный проезд для ветеранов ВОВ на поездах

В Ростовской области приостановили бесплатную перевозку на поездках участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Льготы отменили 13 апреля на неопределённый срок. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Сейчас в России действует требование к людям старше 65 лет не покидать свои дома и тем более не перемещаться между городами. Для того, чтобы удержать пенсионеров дома, в общественном транспорте отменили все льготы.Ранее РЖД в преддверии 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войны ввели бесплатный проезд для ветеранов в поездах дальнего следования. Теперь же в связи с эпидемиологической обстановкой это решение отменено.Напомним, в Ростовской области штрафуют за нарушение режима самоизоляции. С горожан могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей.