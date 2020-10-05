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На застройку поселка и археологические раскопки в Ростовской области потратят 1,6 млрд рублей

На застройку поселка и археологические раскопки в Ростовской области потратят 1,6 млрд рублей
В Ростовской области ищут подрядчика, который займется строительством инженерно-технических сетей и археологическими раскопками в поселке Красный Колос. Заказчиком выступает министерство строительства, архитектуры и территориального развития донского региона. За выполненную работу оно готово заплатить более 1,5 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 6 октября.

Согласно документам закупки деньги на застройку и археологические раскопки в Красном Колосе выделят из областного бюджета. Максимальную цену министерство определяет в 1 635 734 400 рублей.

Планируется, что вся работа по благоустройству Красного Колоса займёт три года. До конца 2020 года подрядчик должен провести археологическое исследование на курганных могильниках на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0600007:82. - «Красный колос III» курган 1, 2 и курган - 11, 12, 13, которые попадают в зону строительства. За каждый исследуемый памятник исполнитель получит около 22 и 29 тысяч рублей соответственно. Также в этот период необходимо выполнить подготовительные работы: вынести за территорию застройки кабели связи, восстановить и закрепить оси водопровода.

В 2021 году строительная компания проведёт в поселок сети водоотведения, электроснабжения, канализации и т. д.

Завершающий этап предполагает чистку и уборку после застройки. Кроме того, до конца 2022 года в Красном Колосе должны провести дорожные работы, установить ограждения, благоустроить территорию застройки и подключить все инженерно-технические сети, проведя тестирование.

Подача заявок на аукцион будет длиться до 28 октября. Спустя пару дней министерство выберет победителя и заключит контракт.

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