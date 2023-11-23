Власти выделят 2,1 миллиарда рублей на строительство школы рядом с «Ростов Ареной»

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Власти Ростова ищут подрядчика, который построит школу рядом со стадионом «Ростов Арена» на левом берегу. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Заказчиком выступает управление капитального строительства донской столицы. В документации указано, что учебное заведение должно быть рассчитано на 1,1 тысячи мест. Приступить к работе нужно не позднее 10 января 2024 года. А сдать готовый объект — к августу 2025-го.Всего предусмотрено 15 этапов строительства. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.На строительство нового учебного заведения готовы потратить 2,1 миллиарда рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону.