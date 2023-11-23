Власти выделят 2,1 миллиарда рублей на строительство школы рядом с «Ростов Ареной»
Власти Ростова ищут подрядчика, который построит школу рядом со стадионом «Ростов Арена» на левом берегу. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает управление капитального строительства донской столицы. В документации указано, что учебное заведение должно быть рассчитано на 1,1 тысячи мест. Приступить к работе нужно не позднее 10 января 2024 года. А сдать готовый объект — к августу 2025-го.
Всего предусмотрено 15 этапов строительства. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
На строительство нового учебного заведения готовы потратить 2,1 миллиарда рублей. Деньги выделят из бюджета Ростова-на-Дону.