В Ростовской области экипажи кораблей проверяют на коронавирус

Прибывающий в Ростовскую область морской транспорт проходит санитарно-карантинный контроль. Об этом во время заседания оперативного штаба в правительстве региона сообщил руководитель донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.Аналогичный контроль проводится в ростовском аэропорту. Ведётся мониторинг всех прибывающих рейсов. По словам Евгения Ковалева, проверены 83 рейса и более 4,5 тысячи пассажиров.Также ведётся проверка, так называемых вывозных рейсов, прибывающих из Тайвани и Армении. Самолёты доставляют на родину россиян, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ.