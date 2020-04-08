В аэропорту Платов начали измерять температуру пассажирам внутренних рейсов
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В ростовском аэропорту Платов организовали температурный мониторинг всех прибывающих пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе донской авиагавани 10 апреля.
Температуру измеряют с помощью портативных тепловизоров сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора по Ростовской области.
- В случае выявления пассажира с подозрением на инфекционное заболевание, его незамедлительно госпитализируют для дальнейшего обследования и лечения, - рассказали в аэропорту.
В Платове также рассказали, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции проводится дезинфекция помещений, сотрудники, контактирующие с пассажирами, используют индивидуальную защиту.
Напомним, по данным на 10 апреля в Ростовской области зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусной инфекции. В настоящее время под наблюдение врачей находятся