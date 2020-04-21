Главный санврач Дона рассказал о ситуации в Батайске, где была зафиксирована вспышка заболевания COVID-19
В Ростовской области на 23 апреля наибольшее число заболевших зарегистрировано в городах Батайск и Донецк. Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о ситуации в этих городах.
В Батайске вспышка заболеваний COVID-19 произошла на прошлой неделе. По словам Евгения Ковалева, её причиной стало нарушение режима самоизоляции некоторыми местными жителями.
- Эпидемиологическая ситуация в Батайске осложнилась из-за лиц, которые в обход запрета устроили семейное торжество с большим количеством гостей. Мониторинг показал, что взрывной заболеваемости в городе не последовало. Число заражённых ограничилось кругом родственников, - рассказал главный санитарный врач Дона.
Ещё несколько очагов также были связаны с семейным распространением заболевания.
- Я не вижу оснований для введения карантина в Батайске. Мы отмечаем, что усиление режима со стороны администрации, полиции и нашими силами привело к стабилизации ситуации в городе, - добавил Ковалев.
Ранее главный санитарный врач направил письмо главе региона с рекомендациями рассмотреть вопрос о введении карантина на территории Батайска в связи с резким количеством заболевших коронавирусом. Однако, по его словам, ситуацию удалось взять под контроль.
Между тем в Батайске с 19 апреля не работает центральный рынок. Такое решение было принято в связи с выявленными санитарными нарушениями. Евгений Ковалев сообщил, что в настоящее время вопрос о возобновлении работы рынка обсуждается.
- В ближайшие дни решение будет принято, - пояснил руководитель донского управления Роспотребнадзора. - Рынок может быть открыт только при условии скрупулёзного исполнения всех требований: измерения температуры на входе, наличии масок и перчаток у торгующих, журнала учёта температуры, соблюдения социального дистанцирования.
Кроме того, на территории рынка должна постоянно проводиться санитарная обработка.
Добавим, что, по данным на 23 апреля, в Батайске зарегистрировано 44 случая заболевания коронавирусом.