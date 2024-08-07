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Пригородные поезда Усть-Донецкая — Ростов отменены на шесть дней. Информацию об этом опубликовали на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».В период с 7 по 9 августа и с 15 по 17 августа отменяются рейсы поезда № 6170. Поезд отправлялся из Усть-Донецка в Ростов в 5:43 и прибывал на конечную в 10:18.Кроме того, в период с 6 по 8 августа и с 14 по 16 августа не будет ходить состав № 6169 по маршруту Ростов — Усть-Донецкая. Отправление пригородного поезда было запланировано на 13:15, а прибытие на конечную станцию — на 17:36.Неудобства связаны с ремонтными работами.