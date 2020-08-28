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Азовские археологи рассказали про клад средневековых монет

Азовские археологи рассказали про клад средневековых монет
Археологи из Азова рассказали про найденный во время раскопок клад монет. Информацию об этом разместили на официальной странице городского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Найденный клад состоял из 42 медных монет и одной серебряной. Предметы середины 14-го века обнаружили на Кондаурова, 10 - это окраина золотоордынского Азака. В землянке, как считают азовские археологи, проживал мастер-медник. Кроме монет, там ничего больше не было. Предметы хорошо сохранились, следы, указывающие на то, что они были в обращении, на них практически отсутствовали. Предположительно, монеты были скрыты за деревянной обшивкой землянки.

По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, найденный клад помог в изучении денежного обращения в средневековом городе.

С начала раскопок в землянке нашли 106 монет, только две из которых - дирхемы.

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