Азовские археологи рассказали про клад средневековых монет

Археологи из Азова рассказали про найденный во время раскопок клад монет. Информацию об этом разместили на официальной странице городского музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте».Найденный клад состоял из 42 медных монет и одной серебряной. Предметы середины 14-го века обнаружили на Кондаурова, 10 - это окраина золотоордынского Азака. В землянке, как считают азовские археологи, проживал мастер-медник. Кроме монет, там ничего больше не было. Предметы хорошо сохранились, следы, указывающие на то, что они были в обращении, на них практически отсутствовали. Предположительно, монеты были скрыты за деревянной обшивкой землянки.По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, найденный клад помог в изучении денежного обращения в средневековом городе.С начала раскопок в землянке нашли 106 монет, только две из которых - дирхемы.