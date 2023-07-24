В Ростове продлили режим повышенной готовности до 26 июля

Фото: Rostov.ru

Режим повышенной готовности в Ростове продлили до 26 июля. Об этом сообщили городские власти.Ранее в донской столице ввели режим повышенной готовности. Меры приняли до 24 июля из-за непогоды. Однако ограничения решили продлить. Режим повышенной готовности будет действовать до 12 часов 26 июля.Напомним, согласно прогнозам синоптиков, до конца суток 24 июля ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится. В период непогоды местным жителям следует быть аккуратнее и по возможности оставаться дома.