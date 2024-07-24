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Синоптики предупредили о засухе и суховее в Ростовской области

Синоптики предупредили о засухе и суховее в Ростовской области
В Ростовской области сохраняются сильная засуха и суховей. Информацию об этом сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным специалистов на 23 июля, в регионе наблюдается негативное воздействие почвенной и атмосферной засухи, а также суховеев на сельскохозяйственные культуры и пастбища.

На этой неделе в Ростовской области прошли дожди. Земля была настолько сухая, что вся влага испарилась буквально за несколько часов.

По информации специалистов, в Зерноградском и Белокалитвинском районах сохраняется почвенная засуха в зоне выращивания подсолнечника. В Зерноградском, Цимлянском, Семикаракорском, Константиновском, Октябрьском и Матвеево-Курганском районах также отмечается атмосферная засуха.

Напомним, из-за экстремальной жары Ростовская область может потерять до трети урожая из-за засухи.
Фото: Ростов ру
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