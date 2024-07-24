Синоптики предупредили о засухе и суховее в Ростовской области

Фото: Ростов ру

В Ростовской области сохраняются сильная засуха и суховей. Информацию об этом сообщили в «Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».По данным специалистов на 23 июля, в регионе наблюдается негативное воздействие почвенной и атмосферной засухи, а также суховеев на сельскохозяйственные культуры и пастбища.На этой неделе в Ростовской области прошли дожди. Земля была настолько сухая, что вся влага испарилась буквально за несколько часов.По информации специалистов, в Зерноградском и Белокалитвинском районах сохраняется почвенная засуха в зоне выращивания подсолнечника. В Зерноградском, Цимлянском, Семикаракорском, Константиновском, Октябрьском и Матвеево-Курганском районах также отмечается атмосферная засуха.Напомним, из-за экстремальной жары Ростовская область может потерять до трети урожая из-за засухи.